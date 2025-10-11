ua en ru
Макрон вслед за Трампом отправится в Египет говорить о Газе

Египет, Суббота 11 октября 2025 20:26
Макрон вслед за Трампом отправится в Египет говорить о Газе Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Французский президент Эммануэль Макрон отправится в Египет, где на днях ожидается саммит, на котором планируется обсуждение мирной сделки по Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Макрон отправится в Египет в понедельник, 13 октября. Заявленная цель - поддержать сделку о прекращении огня в Секторе Газа, достигнутую при посредничестве США.

Ожидается, что он примет участие в обсуждении следующих этапов реализации сделки. Встречи пройдут на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на Красном море, где ранее проходили переговоры посредников Израиля и ХАМАС.

Администрация президента Франции не сообщила, встретится ли Макрон с президентом США Дональдом Трампом. Но уточнила, что поездка является продолжением франко-саудовской инициативы по укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке, основанной на решении о "двух государствах" - сосуществовании Израиля и Палестины.

Отметим, в сентябре Франция признала палестинское государство, что вызвало гнев и критику со стороны Израиля и США.

Кроме того, поездка пройдет на фоне политического кризиса в самой Франции, где Макрон только переназначил Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил сформировать правительство.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запланировал саммит с мировыми лидерами, на котором будет обсуждаться дальнейшее мирное урегулирование в Секторе Газа.

На этой неделе в силу вступил первый этап соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Армия обороны Израиля уже отвела силы на согласованные позиции, и теперь в ближайшее время террористы ХАМАС должны освободить всех удерживаемых заложников.

Также сообщалось, что в рамках своих мирных усилий Трамп на днях должен посетить Израиль.

