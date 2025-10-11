ua en ru
Макрон слідом за Трампом вирушить до Єгипту говорити про Газу

Єгипет, Субота 11 жовтня 2025 20:26
Макрон слідом за Трампом вирушить до Єгипту говорити про Газу Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Французький президент Еммануель Макрон вирушить до Єгипту, де днями очікується саміт, на якому планують обговорення мирної угоди щодо Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як ідеться в повідомленні Єлисейського палацу, Макрон вирушить до Єгипту в понеділок, 13 жовтня. Заявлена мета - підтримати угоду про припинення вогню в Секторі Гази, досягнуту за посередництва США.

Очікується, що він візьме участь в обговоренні наступних етапів реалізації угоди. Зустрічі відбудуться на єгипетському курорті Шарм-еш-Шейх на Червоному морі, де раніше проходили переговори посередників Ізраїлю і ХАМАС.

Адміністрація президента Франції не повідомила, чи зустрінеться Макрон із президентом США Дональдом Трампом. Але уточнила, що поїздка є продовженням франко-саудівської ініціативи зі зміцнення миру і безпеки на Близькому Сході, що ґрунтується на рішенні про "дві держави" - співіснування Ізраїлю і Палестини.

Зазначимо, у вересні Франція визнала палестинську державу, що викликало гнів і критику з боку Ізраїлю та США.

Крім того, поїздка відбудеться на тлі політичної кризи в самій Франції, де Макрон щойно перепризначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром і доручив сформувати уряд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував саміт зі світовими лідерами, на якому буде обговорено подальше мирне врегулювання в Секторі Газа.

Цього тижня набув чинності перший етап угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю вже відвела сили на узгоджені позиції, і тепер найближчим часом терористи ХАМАС мають звільнити всіх утримуваних заручників.

Також повідомлялося, що в рамках своїх мирних зусиль Трамп днями має відвідати Ізраїль.

