Трамп вскоре посетит Израиль в рамках усилий по Газе, - СМИ

Президент США Дональд Трамп прибудет с визитом в Израиль в 15:00 в воскресенье, 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Такую дату обнародовал общественный вещатель Kan, однако сам американский лидер ее до настоящего времени не подтвердил.

Сейчас здание Кнессета в Иерусалиме подсвечено красным, белым и синим цветами в честь ожидаемого визита Трампа. Представитель Кнессета заявил, что это продлится до завершения визита президента США.

Также сообщается, что во время телефонного разговора сегодня, 9 октября, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пригласил американского лидера выступить перед Кнессетом. Согласился ли Трамп, остается неизвестным.