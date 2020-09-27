Макрон про ситуацію в Білорусі: Лукашенко повинен піти

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Президент Франції Еммануель Макрон назвав те, що відбувається в Білорусі кризою влади. Він вважає, що Олександру Лукашенку слід добровільно піти поста президента.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche, повідомляє DW.

"Це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка утримується силою. Очевидно, йому доведеться піти", - сказав він.

Макрон заявив, що його захоплює мужність беруть участь в протестах білорусів.

"Вони знають про те, на який ризик ідуть, виходячи щотижня, по вихідним, на демонстрації, і все-таки вони продовжують це робити, прагнучи вдихнути життя в настільки давно подавляемую демократію в цій країні", - сказав Макрон.

Особливої поваги при цьому, за словами французького президента, заслуговують беруть участь в протестах жінки.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на новий президентський термін. Після таємної інавгурації Лукашенка не визнають президентом Білорусі низка західних країн, зокрема США і Європейський союз.

Сам Лукашенко вважає, що це внутрішня справа країни, а офіційний Мінськ не просив нікого визнавати вибори та легітимність.

Водночас Тіхановська заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом.

У Мінськ 26 вересняу поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка