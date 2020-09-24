Лукашенко про таємну інавгурацію: ми нікого не просили визнавати вибори

Фото: Олександр Лукашенко (flickr.com/statephotos)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував вчорашню таємну інавгурацію на черговий президентський термін. За його словами, це внутрішня справа країни, а офіційний Мінськ не просив нікого визнавати вибори і легітимність.

Про це він заявив на зустрічі з послом Китаю в Білорусі Цуй Циміном, передає БЕЛТА.

За його словами, Білорусь не мала попереджати представників інших країн про інавгурацію.

"Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: не то таємниця, не то таїнство. Знаєте, на інавгурацію були запрошені близько 2 тис. осіб разом з військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо", - зазначив Лукашенко.

При цьому він не уточнив, чому ані органи влади, ані державні ЗМІ до останнього не мали інформації про дату інавгурації та місце її проведення.

"Кому треба було знати про це, вони знали. Тому що і тренування, і підготовка - це ж певний час займає... наступного разу ми будемо намагатися наших сусідів попередити, я маю на увазі поляків і литовців, про якісь великі заходи", - підкреслив Лукашенко.

Він додав, що на цьому прикладі видно ставлення західних країн до Білорусі.

"Кричать про те, що вони щось не визнають у нас. Ви знаєте, ми нікого і не просили визнавати або не визнавати наші вибори, визнавати легітимність новообраного президента або не визнавати. Головне, щоб це відповідало Конституції нашої країни", - сказав білоруський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не визнає легітимність Лукашенка.

Крім того, після таємної інавгурації Лукашенка не визнають президентом Білорусі низка західних країн, зокрема США і Європейський союз.