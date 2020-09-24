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ЄС не визнав інавгурацію Лукашенка і чекає на нові вибори

Брюссель, Четвер 24 вересня 2020 09:48
ЄС не визнав інавгурацію Лукашенка і чекає на нові вибори
Фото: Олександр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз офіційно не визнав інавгурацію Олександра Лукашенка. У ЄС очікують проведення в Білорусі нових демократичних виборів.

Про це йдеться у заяві Високого представник Європейського союзу Жозепа Борреля.

У ЄС вважають, що президентство Лукашенка позбавлене демократичної легітимності.

"Ця "інавгурація" прямо суперечить волі значної частини населення Білорусі, вираженої в численних, безпрецедентних і мирних протестах після виборів, і служить лише подальшого поглиблення політичної кризи в Білорусі", - йдеться в заяві.

Євросоюз очікує, що влада Білорусі негайно утримається від будь-яких подальших репресій і насильства і негайно звільнить всіх затриманих.

"Позиція Євросоюзу зрозуміла: громадяни Білорусі заслуговують право бути представленими тими, кого вони вільно обирають, за допомогою нових інклюзивних, прозорих і заслуговуючих довіри виборів", - повідомив Боррель.

При цьому в ЄС зазначили, що в світлі нинішньої ситуації переглядають свої відносини з Білоруссю.

Нагадаємо, 23 вересня пройшла таємна інавгурація Олександра Лукашенка в Мінську. Під час виступу Лукашенко заявив, що в Білорусі не відбулася "кольорова революція".

Як повідомляло РБК-Україна, багато світових країн не визнали нібито інавгурацію Лукашенка. Також не визнала легітимність Лукашенка і Україна.

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