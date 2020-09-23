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Тіхановська оголосила себе єдиним лідером Білорусі

Мінськ, Середа 23 вересня 2020 14:53
Тіхановська оголосила себе єдиним лідером Білорусі
Фото: Світлана Тихановська (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом. І головним завданням зараз є побудувати нову Білорусь.

Звернення Тіхановської оприлюднила її прес-служба в Telegram.

Також Тіхановська відреагувала на інавгурацію Олександра Лукашенка.

"Сьогодні потай від народу Лукашенко спробував провести інавгурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе легітимним призвела лише до того, що попередні повноваження закінчені, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію", - заявила вона.

За словами Тіхановської, накази Лукашенко силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню.

Вона також додала, що Європа підтримує білоруський народ у вимозі припинити насильство, звільнити політв'язнів і провести нові вибори.

"Вони готові надати реальну допомогу - існують серйозні інвестиційні пакети, які передбачені для Білорусі після перемоги демократії. І разом ми переможемо", - підкреслила Тіхановська.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка. При цьому про неї заздалегідь не повідомлялося. В ході інавгурації Лукашенка заявив, що у Білорусі не відбулася "кольорова революція".

В результаті цього в білоруській столиці Мінську спалахнули акції протесту.

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