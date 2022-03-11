Діалог з Путіним є єдиним способом припинити війну,- Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повторив слова президента України Володимира Зеленського. Діалог з головою Кремля Володимиром Путіним є єдиним способом завершити війну на території нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби.

"Путін приймає рішення, і ви маєте розмовляти з ним прямо", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба заперечив слова Путіна щодо прогресу у переговорах між Росією та Україною.

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