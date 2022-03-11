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У Туреччині припустили, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться в найближчому майбутньому

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Анкара, П'ятниця 11 березня 2022 12:31
У Туреччині припустили, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться в найближчому майбутньому Фото: у Туреччині допустили швидку зустріч Зеленського і Путіна (РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч президентів України і Росії може відбутися в найближчому майбутньому. За його словами, є передумови, які дозволяють вважати, що це відбудеться незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

За його словами, зустріч в Антальї міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова показала, що сторони готові продовжувати переговори, в тому числі і на рівні президентів.

"Лавров сказав, що президент Путін, не вагаючись, зустрінеться з Зеленським. Вважаю це хорошим знаком. Є підстави вважати, що це відбудеться, рано чи пізно", - заявив представник турецького президента Реджепа Ердогана.

При цьому Калин додав, що Туреччина має намір бути третьою стороною в переговорах і грати "сприяючу роль".

Раніше про можливу швидку зустріч Зеленського і Путіна заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Нагадаємо, вчора в турецькій Антальї відбулися переговори глав МЗС Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Більш детально про цю зустріч можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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