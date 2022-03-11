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У Кремлі допустили можливість зустрічі Путіна і Зеленського і назвали умову

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Москва, П'ятниця 11 березня 2022 12:53
У Кремлі допустили можливість зустрічі Путіна і Зеленського і назвали умову Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі допускають можливість зустрічі президентів Путіна і Зеленського. Однак за умови, що переговори будуть "результативними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Ніхто не виключає можливості зустрічі Путіна та Зеленського, так, справді, концептуально вона можлива, але спочатку і делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а зустрічалися заради результату", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У Туреччині припустили, що зустріч відбудеться найближчим часом

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч президентів України і Росії може відбутися в найближчому майбутньому, оскільки є передумови, які дозволяють вважати, що це відбудеться незабаром.

"Є підстави вважати, що це відбудеться, рано чи пізно", - заявив він.

Кулеба пропонував главі Лаврову подзвонити Путіну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також розповів, як був готовий прямо у ході зустрічі з Лавровим зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та командуванню для обговорення організації гуманітарного коридору. Кулеба запитав у Лаврова, чи готовий він зв'язатися з керівництвом своєї країни, але відповіді не отримав.

Нагадаємо, вчора за посередництвом Туреччини у Анталії відбулася зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України та Росії.

РБК-Україна зібрало основні тези за результатами зустрічі Кулеби та Лаврова.

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