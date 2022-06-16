ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Києва, окрім Шольца, Макрона й Драгі, прибув ще один лідер країни-члена ЄС

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 11:18
До Києва, окрім Шольца, Макрона й Драгі, прибув ще один лідер країни-члена ЄС Фото: Клаус Йоганніс, президент Румунії (flickr.com Council of Europe)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 16 червня, до Києва завітали з візитом троє лідерів країн-членів ЄС. Окрім них, через декілька годин, до столиці прибув й президент Румунії Клаус Йоганніс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Йоганніса.

Президент Румунії їхав до Києва окремим потягом.

"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку й повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна російська агресія має припинитися!" - відзначив Йоганніс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до Києва приїхали з візитом Шольц, Макрон та Драгі. З міркувань безпеки, точна дата візиту напередодні не анонсувалася.

Через декілька годин з моменту їх прибуття, майже по усій Україні залунали сирени повітряної тривоги, у тому ж числі й у столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Румунія
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена