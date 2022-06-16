До Києва, окрім Шольца, Макрона й Драгі, прибув ще один лідер країни-члена ЄС
Сьогодні, 16 червня, до Києва завітали з візитом троє лідерів країн-членів ЄС. Окрім них, через декілька годин, до столиці прибув й президент Румунії Клаус Йоганніс.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Йоганніса.
Президент Румунії їхав до Києва окремим потягом.
"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку й повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна російська агресія має припинитися!" - відзначив Йоганніс.
Just arrived in Kyiv. pic.twitter.com/fFJhyMd0tK— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до Києва приїхали з візитом Шольц, Макрон та Драгі. З міркувань безпеки, точна дата візиту напередодні не анонсувалася.
Через декілька годин з моменту їх прибуття, майже по усій Україні залунали сирени повітряної тривоги, у тому ж числі й у столиці.
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