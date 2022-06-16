Макрон пояснив телефонні дзвінки Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що потрібно мати працюючий канал зв'язку з Росією про всяк випадок. При цьому він отримував схвалення від українського президента Володимира Зеленського на всі контакти з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Макрона на прес-конференції в Києві.

"Нам потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з Росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - сказав Макрон.

За словами французького президента, на даний момент ці переговори не приносять якогось конкретного результату, але можливо, момент для успіху цих переговорів може наступити в майбутньому.

"Врешті-решт ця дискусія повинна відбутися", - зазначив Макрон.

За його словами, Зеленський давав згоду на переговори лідера Франції та Росії щоразу ще з 2019 року.

"Україна повинна виграти війну, зберігши територіальну цілісність і сувернітет, але потім все одно треба буде говорити з росіянами", - додав Макрон.