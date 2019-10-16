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Макрон вважає, що рано починати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС

Новини » В світі    16.10.2019 - 21:50
Макрон вважає, що рано починати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Аналогічну думку він висловив про Албанію

У середу, 16 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що занадто рано починати переговори про вступ до ЄС Албанії та Північної Македонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Водночас французький лідер визнав, що дві країни досягли значного прогресу в проведенні внутрішніх реформ.

"Я поділяю те ж геополітичне і стратегічне бачення з канцлером Німеччини, я хочу послати позитивний сигнал цим лідерам, але, дивлячись на це всерйоз, я повинен сказати їм: на цей раз нам потрібно трохи більше часу, щоб зробити все по-порядку", - сказав Макрон.

Нагадаємо, рада ЄС не змогла у вівторок ухвалити рішення про початок переговорів про вступ у співтовариство Албанії та Північної Македонії, оскільки переговори заблокувала Франція, Нідерланди та Данія. Тепер питання будуть обговорювати лідери Євросоюзу на саміті 17-18 жовтня в Брюсселі.

Переговори про вступ цих країн до ЄС повинні були відбутися влітку, але в червні Рада Європи відклала переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії в ЄС.

Крім цього, Макрон заявив, що угода з Brexit може бути укладена в найближчі години. Він заявив про позитивні сигнали з британської сторони.

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