ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС прийме рішення про вступ Албанії та Північної Македонії 15 жовтня

Новини » В світі    30.09.2019 - 13:53
ЄС прийме рішення про вступ Албанії та Північної Македонії 15 жовтня
Ілюстративне фото (1news)

Ймовірно, рішення буде позитивним для обох країн

Європейський союз розпочинає офіційні переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно проекту комюніке для зустрічі міністрів ЄС, 15 жовтня має відбутися зустріч глав МЗС країн-членів ЄС, на якій має бути винесене позитивне рішення.

"На тлі прогресу, досягнутого в реформах, на зустрічі міністрів ЄС в Люксембурзі буде ухвалено рішення почати переговори про вступ з урядами Тирани і Скоп'є", - зазначається у документі.

Як повідомляється, раніше не було досягнуто домовленості щодо вступу цих країн до євроспільноти, оскільки Франція, Німеччина, Нідерланди та Данія висловили спротив. Уряди західних країн Євросоюзу висловили своє невдоволення тим, що деякі східні країни, які приєдналися до ЄС після 2004 року, не змогли забезпечити верховенство закону та боротьбу з корупцією.

Однак, незважаючи на те, що переговори з деякими країнами про вступ до ЄС тривають роками, початок процесу перемовин є перемогою уряду Північної Македонії.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, у червні Рада Європи відклала переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії до Європейського союзу.

А вже у вересні міністр Європи та закордонних справ Албанії Гент Сакай заявляв, що Албанія розпочне переговори про вступ у Європейський союз у жовтні. За його словами, Албанія отримала попереднє підтвердження від Європейської комісії.

ЄС відклав переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії ЄС пропонує переговори про вступ Албанії та Північної Македонії
Новини України Албания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся