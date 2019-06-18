ЄС відклав переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії

Фото: засідання Ради Європи (twitter.com / Huber62)

Переговори можуть відбутися в жовтні

Рада Європи відклала переговори щодо приєднання Албанії та Північної Македонії до Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря єврокомісара Йоханнеса Хана Аннемарі Хубер.

Як повідомляється, під час засідання країни-члени союзу не змогли домовитися про початок переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії в Євросоюз.

"На жаль, деякі країни не змогли підтримати відкриття переговорів з Албанією та Північною Македонією", - заявив єврокомісар Хан.

Єврокомісар зазначив, що через важливість питання та обмежений час на його розгляд Рада ЄС вирішила, що повернеться до питання про початок переговорів не пізніше жовтня 2019 року.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Хан заявив, що Європейська комісія запропонувала почати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз.

РБК-Україна писало, що Париж скептично ставиться до думки про розширення Європейського союзу за рахунок Балкан. Після такої заяви Еммануеля Макрона міністри закордонних справ країн ЄС відклали початок переговорів про вступ до ЄС з Албанією і Македонією до літа 2019 року через додатковий опір Нідерландів і Данії.