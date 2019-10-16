Макрон считает, что рано начинать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

Фото: Эммануель Макрон (elysee.fr)

Аналогичное мнение он высказал о Албании

В среду, 16 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слишком рано начинать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В то же время французкий лидер признал, что две страны добились значительного прогресса в проведении внутренних реформ.

"Я разделяю то же геополитическое и стратегическое видение с канцлером Германии, я хочу послать позитивный сигнал этим лидерам, но, глядя на это всерьез, я должен сказать им: на этот раз нам нужно немного больше времени, чтобы сделать все по-порядку", - сказал Макрон.

Напомним, совет ЕС не смог во вторник принять решение о начале переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии, поскольку переговоры заблокировала Франция, Нидерланды и Дания. Теперь вопрос будут обсуждать лидеры Евросоюза на саммите 17-18 октября в Брюсселе.

Переговоры о вступление этих стран в ЕС должны были состояться летом, но в июне Совет Европы отложил переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС.

Кроме этого, Макрон заявил, что сделка по Brexit может быть заключена в ближайшие часы. Он заявил о позитивных сигналах с британской стороны.