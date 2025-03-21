Макрон рассматривает миссию ООН как альтернативу европейским войскам в Украине, - СМИ

По данным британской газеты, Макрон активно изучает различные возможности, которые могли бы стать заменителями ввода военного контингента из стран Европы в Украину, и его план разработан вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В частности, французский лидер рассматривает возможность создания миссии для защиты будущих мирных договоренностей под руководством Организации Объединенных Наций (ООН).

Французский президент и британский премьер возглавляют инициативу по созданию "коалиции желающих" среди стран НАТО и ЕС для формирования миротворческих сил при поддержке гарантий безопасности США.

Стармер принял в Британии около 30 высокопоставленных военных лидеров из европейских стран и других государств, чтобы обсудить планы. По его словам, они переходили к "оперативной фазе", но остается непонятным, сколько государств в целом готовы прислать войска или как будет реализован такой план.

Также сообщается, что Макрон поднял вопрос альтернативы ООН на саммите Европейского совета в четверг с генсеком Организации Антониу Гутерришем, который был гостем собравшихся лидеров ЕС.

"Это произошло в тот момент, когда премьер-министр (Британии) демонстрирует признаки того, что сосредотачивается на европейских "сапогах на земле", чтобы обеспечить мирное соглашение с Россией, и вместо этого обращается к воздушной и морской поддержке для защиты Украины", - пишет The Telegraph.

Вопрос о миротворческих войсках в Украине

Напомним, ряд стран Европы продолжает обсуждать возможность отправки в Украину своих военных после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Недавно премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель такой коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Как заявил 20 марта начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукул, сейчас разрабатывается для Украины много вариантов миротворческой миссии.

17 марта западные СМИ писали, что премьер Британии Кир Стармер готов разместить тысячи британских военных в Украине, и что они могут находиться в стране долгие годы.

20 марта Bloomberg сообщало, что миротворческие силы в Украине будут включать авиацию и флот союзников, а не только наземные войска. Добавим, перед тем издание The Times писало, что Великобритания готова направить истребители Typhoon для поддержания мира в Украине.

Добавим, 18 февраля парламент Нидерландов принял резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Кроме того, Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину.

Как недавно писало РБК-Украина, премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна также рассматривает возможность отправки своих военных в Украину.

Тут стоит отметить, что российская сторона категорически выступает против возможного развертывания войск государств-членов НАТО в Украине. Впрочем, недавно глава Минобороны Великобритании Дэвид Лемми отметил, что Москва не имеет права запрещать Европе участвовать в миротворческой миссии в Украине.