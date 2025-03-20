В Европе обсуждают много сценариев отправки войск в Украину, - Генштаб Польши

Страны Европы обсуждают потенциальную миротворческую миссию в Украине. Сейчас разрабатывается много вариантов такой операции.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии PAP заявил начальник Генштаба Войска Польского Веслав Кукула.

Он напомнил, что в Лондоне сегодня, 20 марта, проходит встреча начальников штабов ряда стран. Там они обсудят разработку операции по обеспечению мира в Украине после завершения войны с Россией.

По словам Кукулы, на уровне военных командующих стран, которые готовы принять участие в потенциальной миротворческой миссии, проводятся совещания о форме такой операции.

Командования армий ряда стран должны будут спланировать операцию и возможное взаимодействие.

"Это схема нескольких возможных вариантов операции и представление о том, какие силы нам понадобятся для обеспечения такого рода гарантий безопасности", - уточнил Кукула.

Он также подчеркнул, что подробности договоренностей остаются в секрете.

"Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры по Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования", - добавил он.

Генерал напомнил, что Польша отказывается отправлять своих солдат для участия в миротворческой миссии. Но без Польши такая операция, по его словам, "невозможна".

"Мы граничим с Украиной, и из Польши в Украину проходит наиболее удобная сеть автомобильных дорог и других логистических коммуникаций. Мы можем предоставить очень широкий спектр компетенций, в первую очередь связанных с базированием войск, которые могут обеспечить эти гарантии (безопасности для Украины - ред.)", - обратил внимание Кукула.