Австралия рассмотрит возможность отправки миротворцев в Украину, - премьер

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что страна поддерживает президента Владимира Зеленского и рассматривает возможность отправки своих военных в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам премьер-министра, вклад Австралии в борьбе против России заключается в защите международного права. Поэтому страна продолжит поддерживать Украину и "открыта к рассмотрению любых предложений в будущем" относительно возможного развертывания австралийских войск на ее территории.

"Мы поддерживаем народ Украины и стоим вместе с президентом Зеленским. Сейчас продолжаются обсуждения относительно потенциальной миротворческой миссии, и с точки зрения моего правительства мы открыты к рассмотрению любых предложений в будущем", - отметил Албанизи во вторник, 4 марта.

Также премьер напомнил, что Австралия с момента вторжения России в Украину три года назад предоставила Киеву военную помощь на сумму более 1,3 миллиарда австралийских долларов (808 миллионов долларов США). Кроме того, в последние недели Австралия вновь подтвердила свою решительную поддержку Украины, даже несмотря на усиленную критику президента США Дональда Трампа в отношении Зеленского.

Комментарии австралийского премьера прозвучали на фоне решения Трампа приостановить всю военную помощь США Украине, чтобы усилить давление на Зеленского после конфликта в Овальном кабинете.

Приостановление военной помощи от США

Напомним, сегодня ряд ведущих западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине.

Решение касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные при каденции американского президента Джо Байдена. В то же время официального объявления о таком решении не было, в частности об этом не заявлял сам Трамп.

Подробнее об этом узнавайте в материале РБК-Украина.