Миротворческие силы в Украине будут включать авиацию и флот союзников, - Bloomberg
Миротворческие силы в Украине будут включать не только наземные войска. Миссия предусматривает также авиацию и флот союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Премьер-министр Британии Кир Стармер 20 марта провел закрытую встречу военных руководителей ряда стран по миротворческим силам в Украине.
Как сообщает издание, около 30 преимущественно европейских стран предложили предоставить войска, самолеты, корабли, разведывательные данные или финансирование для так называемой коалиции миротворческих сил в Украине. Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония также участвовали в переговорах.
Однако, как отмечает Bloomberg, непонятно, какие действия страны смогут предпринять без прямой поддержки президента США Дональда Трампа и американской армии.
Министр Вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что дискуссии будут сосредоточены на том, где будут размещены определенные средства, такие как самолеты Typhoon, как их можно будет заправлять и обслуживать, и как они будут сочетаться с ресурсами, предложенными другими союзниками.
По данным издания, согласно планам Европы, авиация союзников должна базироваться в Польше и Румынии. Также возможно патрулирование Черного моря кораблями и тральщиками.
В то же время британские и французские силы могут разместиться в основных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины.
Миротворческие войска в Украине
Напомним, ряд стран Европы сейчас обсуждает возможность отправки в Украину своих военных после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Как сообщил сегодня начальник Генштаба Польши Веслав Кукул, сейчас разрабатывается много вариантов миротворческой миссии.
"Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры по Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования", - сказал он.
Генерал напомнил, что Польша отказывается отправлять своих солдат для участия в миротворческой миссии. Но без Польши такая операция, по его словам, "невозможна".
В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов разместить тысячи британских солдат в Украине. Они могут находиться в стране долгие годы.
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