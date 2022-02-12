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Макрон подзвонив Путіну: перші подробиці

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Париж, Субота 12 лютого 2022 16:53
Макрон подзвонив Путіну: перші подробиці Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого зателефонував зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Стали відомі перші подробиці бесіди двох лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Challenges.

Як повідомили в Єлисейському палаці, бесіда Макрона з Путіним тривала 1 годину 40 хвилин. За даними видання, основною темою переговорів лідерів стала зростаюча напруженість навколо України.

Франція та Росія поки що не зробили офіційних заяв за результатами переговорів Макрона та Путіна. Ця бесіда, що почалася о 12:30 за французьким часом (13:30 за Києвом), передувала телефонній розмові, яку пізніше проведе президент США Джо Байден із Володимиром Путіним.

Оновлено: під час переговорів Макрон попередив Путіна, що щирий діалог не сумісний із військовою ескалацією на кордонах України, повідомив Єлисейський палац.

Також Еммануель Макрон та Володимир Путін висловили готовність продовжити діалог про шляхи просування вперед у реалізації мінських угод щодо Донбасу та про умови для безпеки та стабільності в Європі.

Нагадаємо, 11 лютого Єлисейський палац анонсував телефонну розмову Макрона з Путіним. Наголошувалося, що глави держав планували обговорити нещодавні переговори французького лідера із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, раніше Путін заявив, що Макрон після переговорів із керівництвом України зателефонує російському лідеру.

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Володимир Путін Еммануель Макрон
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