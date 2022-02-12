Путін поскаржився Макрону на Захід: не хоче "підштовхнути" Україну до виконання "Мінську"
Президент Росії Володимир Путін поскаржився своєму французькому колезі Еммануелю Макрону на Захід. За його словами, західні країни не хочуть "підштовхнути" Україну до виконання мінських домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.
Як заявили в Кремлі, небажання Заходу "сприяти" виконанню мінських угод ще раз проявилося на минулій зустрічі політичних радників України, Німеччини, Франції та Росії.
Путін також назвав нещодавні заяви щодо загрози вторгнення РФ в Україну "провокаційними спекуляціями". Російський президент звинуватив Захід в тому, що він підіймає паніку для того, щоб "накачувати" Україну сучасним озброєнням.
Нагадаємо, Макрон у розмові з Путіним заявив, що щирий діалог не сумісний із військовою ескалацією на кордонах України.