У Сенцова третя затяжна криза, - адвокат

Сенцов не збирається припиняти голодування

У українського політв'язня Олега Сенцова наразі третя затяжна криза. Про це уповноваженій Верховної ради України з прав людини Людмилі Денісовій повідомив адвокат українця Дмитро Дінзе.

Денісова повідомила у Facebook про розмову з Дінзе щодо Сенцова. Як зазначила омбудсмен, адвокат, заявив, що ситуація з Сенцовим дуже погана. Зокрема, зі слів адвоката, у Сенцова зараз третя затяжна криза.

"Двічі його (Сенцова, - ред.) хотіли відправити в лікарню, де збиралися підключити до медичної апаратури і почати примусове годування. Останній раз, коли його відвозили до Лабитнанзької міської лікарні, лікарі хотіли прикувати його до ліжка і почати насильницьке годування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Дінзе повідомив, що Сенцов не збирається припиняти голодування, він п'є мінімальну кількість медичної суміші і воду. Наразі вага Сенцова вже знизилася до 70 кілограм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат Сенцова Наталія Добрева просить Міністерство юстиції Росії перевести українця в лікарню Сімферополя. Крім того, про переведення українця з в'язниці в лікарню просила і Денісова. Так, український омбудсмен зверталася до російської колеги з проханням перевести Сенцова в лікарню Москви.