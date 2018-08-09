В ОБСЄ закликають Росію звільнити Сенцова

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований погіршенням здоров'я Сенцова

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований погіршенням здоров'я утримуваного в російській колонії українського режисера Олега Сенцова і закликає РФ негайно його звільнити. Про це Дезір написав у своєму акаунті в Twitter.

"Дуже стурбований погіршенням стану здоров'я кримського письменника і кінорежисера Олега Сенцова, який голодує у російській в'язниці. Я повторюю свій заклик до його звільнення - негайного", - написав Дезір.

Нагадаємо, що глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом також закликає Росію звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Раніше повідомлялося, що в Сенцова зараз третя затяжна криза.

Також адвокат Сенцова Наталія Добрева просила Міністерство юстиції Росії перевести українця в лікарню Сімферополя. Крім того, про переведення українця з в'язниці в лікарню просила і Денисова.

Додамо, що Денисова домовилася про отримання фото і відео Сенцова з колонії. Уповноважений з прав людини ЯНАО Анатолій Сак зможе сфотографувати Сенцова і зняти відео своєї розмови з ним.