Омбудсмен опублікувала фото Сенцова

З'явилися фото утримуваного у РФ Сенцова

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова опублікувала фото Олега Сенцова. Фото українця омбудсмен розмістила у Facebook.

Фото Сенцова, як повідомила Денісова, надійшли від уповноваженого Російської Федерації з прав людини Тетяни Москалькової.

"За інформацією, яку їй (Москальковій, - ред.) передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються як він витримує, стан його задовільний", - написала вона.

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/denisovaombudsman)

Тільки-но від Уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний , ходить... Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 9 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наразі у Сенцова третя затяжна криза, разом з тим, він не збирається припиняти голодування.

Зазначимо, раніше Денісова звернулася до керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайна з листом, у якому просить терміново повідомити Володимиру Путіну про стан українського політв'язня.

Варто зазначити, що сьогодні стало відомо, що Денісова просить перевести Сенцова до лікарні Москви, у свою чергу, адвокат українця просить перевести Сенцова до лікарні Криму.