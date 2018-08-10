ЄС очікує від РФ надання Сенцову необхідного лікування
ЄС також очікує, що РФ звільнить усіх українських політв'язнів
Європейський Союз (ЄС) очікує від РФ надання українському режисеру Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх українських політв'язнів. Про це йдеться у заяві речника Європейської зовнішньополітичної служби у п’ятницю з приводу подальшого ув'язнення Олега Сенцова.
"Згідно з повідомленнями, стан здоров'я пана Сенцова швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому необхідне лікування в умовах кваліфікованих медичних установ відповідно до попереднього рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня", - заявив представник ЄС.
"Європейський Союз очікує, що міжнародні стандарти в області прав людини дотримуватимуться на Кримському півострові, а всі незаконно затримані в Росії та на Кримському півострові громадяни України будуть звільнені негайно", - наголошується в заяві.
Як зазначається, Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.
Нагадаємо, що раніше український омбудсмен опубликовала нові фото Сенцова.
Також РБК-Україна повідомляло, що наразі у Сенцова третя затяжна криза, разом з тим, він не збирається припиняти голодування.
Зазначимо, що Денісова звернулася до керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайна з листом, у якому просить терміново повідомити Володимиру Путіну про стан українського політв'язня.