Макрон закликав протестувальників до діалогу

Президент Франції засудив насильство під час протестів "жовтих жилетів"
Президент Франції Еммануель Макрон закликав учасників руху "жовтих жилетів" до діалогу та засудив насильство під час протестів. Про це повідомляє РБК-Ураїна із посиланням на заяву Макрона у Twitter.
На його думку, насильство знову "атакувало республіку, її захисників, представників, символи".
"Ті, хто роблять подібні дії, забувають про цивільну угоду. Верховенство права торжествуватиме. Усім необхідно взяти себе в руки, щоб прийти до обговорення і діалогу", - вважає Макрон.
Додамо, на сьогодні у Франції триває восьма хвиля протестів руху "жовтих жилетів" Остання хвиля мітингів були відновлені 5 січня 2019.
Нагадаємо, кількість учасників протестів руху "жовтих жилетів" зросла до 50 тисяч.
Додамо, що у Парижі на набережній Сени між демонстрантами і співробітниками поліції відбулися зіткнення, в ході яких правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників руху "жовтих жилетів".