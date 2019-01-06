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Макрон закликав протестувальників до діалогу

Новини » Політика    06.01.2019 - 02:29
Макрон закликав протестувальників до діалогу
Фото: Еммануель Макрон (media-gallery.coe.int)

Президент Франції засудив насильство під час протестів "жовтих жилетів"

Президент Франції Еммануель Макрон закликав учасників руху "жовтих жилетів" до діалогу та засудив насильство під час протестів. Про це повідомляє РБК-Ураїна із посиланням на заяву Макрона у Twitter.

На його думку, насильство знову "атакувало республіку, її захисників, представників, символи".

"Ті, хто роблять подібні дії, забувають про цивільну угоду. Верховенство права торжествуватиме. Усім необхідно взяти себе в руки, щоб прийти до обговорення і діалогу", - вважає Макрон.

Макрон закликав протестувальників до діалогу

Додамо, на сьогодні у Франції триває восьма хвиля протестів руху "жовтих жилетів" Остання хвиля мітингів були відновлені 5 січня 2019.

Нагадаємо, кількість учасників протестів руху "жовтих жилетів" зросла до 50 тисяч.

Додамо, що у Парижі на набережній Сени між демонстрантами і співробітниками поліції відбулися зіткнення, в ході яких правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників руху "жовтих жилетів".

 

У Парижі затримали більше сотні учасників протестів "жовтих жилетів" У Парижі поліція застосувала газ проти "жовтих жилетів"
Новини України ФранціяпротестЕммануель Макрон
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