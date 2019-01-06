Макрон призвал протестующих к диалогу

Фото: Эммануэль Макрон (media-gallery.coe.int)

Президент Франции осудил насилие во время протестов "желтых жилетов"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал участников движения "желтых жилетов" к диалогу и осудил насилие во время протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в Twitter.

По его мнению, насилие снова "атаковало республику, ее защитников, представителей, символы".

"Те, кто совершают подобные действия, забывают про гражданскую сделку. Верховенство права восторжествует. Всем необходимо взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу", - считает Макрон.

Добавим, на сегодня во Франции проходит восьмая волна протестов движения "желтых жилетов" Последняя волна митингов были возобновлены 5 января 2019.

Напомним, количество участников протестов движения "желтых жилетов" выросла до 50 тысяч.

Добавим, что в Париже на набережной Сены между демонстрантами и сотрудниками полиции произошли столкновения, в ходе которых правоохранители применили слезоточивый газ против участников движения "желтых жилетов".