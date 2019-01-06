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У Франції кількість мітингувальників руху "жовтих жилетів" зросла до 50 тис.

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 00:49
У Франції кількість мітингувальників руху "жовтих жилетів" зросла до 50 тис.
Фото: протести у Франції (AFP)

Поліція Франції взяла під варту 24 учасника протестів

У Франції збільшилася до 50 тисяч кількість учасників протестів руху "жовтих жилетах". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал LCI.

Як повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, в ході маніфестацій в Парижі під варту помістили ще 24 людини.

До цього поліція повідомляла про 25 тис. протестуючих станом на 15:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, у французькій столиці Парижі на набережній Сени між демонстрантами і співробітниками поліції відбулися зіткнення, в ході яких правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників руху "жовтих жилетах", які 5 січня 2019 відновили акції протесту.

Як повідомили французькі правоохоронці, раніше вони затримали 103 демонстранта, з них 101 був узятий під варту.

У Парижі поліція застосувала газ проти "жовтих жилетів" У Франції "жовті жилети" відновили акції протесту
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