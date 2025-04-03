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Китай требует от США отменить пошлины, угрожает контрмерами

Четверг 03 апреля 2025 08:37
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Китай требует от США отменить пошлины, угрожает контрмерами Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай призвал Соединенные Штаты Америки (США) немедленно отменить пошлины. Пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает Министерство торговли Китая, Штаты игнорируют баланс интересов, который обеим странам удалось достичь во время многосторонних торговых переговоров в течение многих лет.

"Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов", - заявило китайское ведомство.

Торговая война Трампа

Во время последнего выступления в Вашингтоне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. В случае с Китаем, президент США объявил, что страна будет обложена 34% пошлинами в дополнение к предыдущим 20%.

В частности американский лидер:

  • подписал указ о закрытии торговой лазейки "de minimis", которая позволяла дешевым посылкам из Китая беспошлинно попадать на территорию США.
  • приказал торговому представителю США до 1 апреля определить, выполняет ли Пекин свои обязательства в рамках американо-китайского торгового соглашения 2020 года.

Подробнее о том, каких стран коснулось решение США - в материале РБК-Украина "Трамп начал глобальную торговую войну: что известно".

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