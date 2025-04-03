Китай требует от США отменить пошлины, угрожает контрмерами
Китай призвал Соединенные Штаты Америки (США) немедленно отменить пошлины. Пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает Министерство торговли Китая, Штаты игнорируют баланс интересов, который обеим странам удалось достичь во время многосторонних торговых переговоров в течение многих лет.
"Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов", - заявило китайское ведомство.
Торговая война Трампа
Во время последнего выступления в Вашингтоне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. В случае с Китаем, президент США объявил, что страна будет обложена 34% пошлинами в дополнение к предыдущим 20%.
В частности американский лидер:
- подписал указ о закрытии торговой лазейки "de minimis", которая позволяла дешевым посылкам из Китая беспошлинно попадать на территорию США.
- приказал торговому представителю США до 1 апреля определить, выполняет ли Пекин свои обязательства в рамках американо-китайского торгового соглашения 2020 года.
Подробнее о том, каких стран коснулось решение США - в материале РБК-Украина "Трамп начал глобальную торговую войну: что известно".
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