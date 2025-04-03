Китай требует от США отменить пошлины, угрожает контрмерами

Китай призвал Соединенные Штаты Америки (США) немедленно отменить пошлины. Пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает Министерство торговли Китая, Штаты игнорируют баланс интересов, который обеим странам удалось достичь во время многосторонних торговых переговоров в течение многих лет. "Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов", - заявило китайское ведомство.