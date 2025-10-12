ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

В Чернигове раздавались взрывы, есть пострадавшие: первые подробности

Чернигов, Воскресенье 12 октября 2025 15:50
В Чернигове раздавались взрывы, есть пострадавшие: первые подробности Иллюстративное фото: Чернигов атаковали дроны 12 октября (facebook.com_DSNSODE )
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем воскресенья, 12 октября, нанесла дроновой удар по городу Чернигов. Уже известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

По данным Брижинского, около 15:00 враг ударил по городу ударными беспилотниками.

"Враг снова атакует город БПЛА. Зафиксировано 2 взрыва. В результате атаки пострадали 3 человека", - написал он.

А уже через некоторое время уточнил, что количество раненых возросло до 5 человек. Один человек в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

Стоит заметить, что ранее Воздушные силы предупредили о движении дронов на Чернигов с востока и запада.

Обстрелы 12 октября

В результате ночных российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - оккупанты нанесли прицельные удары по энергетической инфраструктуре области. В Белгороде-Днестровском тем временем продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Утром 12 октября российские войска снова запустили несколько групп беспилотников. Воздушная тревога прозвучала в ряде северных областей, а также дважды в Киеве. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Бориспольском районе, после чего появилась информация о перебоях с электроснабжением.

Позже стало известно, что российская армия нанесла удар по электрической подстанции в Киевской области - без электроснабжения остались три населенных пункта.

Чернигов Война в Украине Атака дронов
