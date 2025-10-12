В Чернигове раздавались взрывы, есть пострадавшие: первые подробности

Российская армия днем воскресенья, 12 октября, нанесла дроновой удар по городу Чернигов. Уже известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

По данным Брижинского, около 15:00 враг ударил по городу ударными беспилотниками.

"Враг снова атакует город БПЛА. Зафиксировано 2 взрыва. В результате атаки пострадали 3 человека", - написал он.

А уже через некоторое время уточнил, что количество раненых возросло до 5 человек. Один человек в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

Стоит заметить, что ранее Воздушные силы предупредили о движении дронов на Чернигов с востока и запада.

Обстрелы 12 октября

В результате ночных российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - оккупанты нанесли прицельные удары по энергетической инфраструктуре области. В Белгороде-Днестровском тем временем продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.