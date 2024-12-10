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Макрон пообещал назначить нового премьера в течение 48 часов, - СМИ

Париж, Вторник 10 декабря 2024 22:59
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Макрон пообещал назначить нового премьера в течение 48 часов, - СМИ Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции нового премьер-министра могут назначить в течение 48 часов. Соответствующее обещание дал президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, на встрече с руководителями парламентских партий Макрон пообещал не распускать Национальное собрание (нижнюю палату парламента) до окончания срока его полномочий в 2027 году.

Также он пообещал лидерам парламентских партий назначить премьера в течение двух суток. После этого премьер проведет с лидерами партий переговоры насчет формирования правительства.

Источник СМИ сообщил, что президент также отметил "единогласие политических сил больше не зависеть от "Национального объединения" - праворадикальной партии, лидером которой является Марин Ле Пен.

Отставка правительства во Франции

Напомним, 4 декабря Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, который тогда еще занимал пост премьер-министра. Такое решение привело к отставке всех министров.

Теперь Макрон ищет новую кандидатуру на должность премьера, которая удовлетворила бы большинство парламентариев.

Во Франции у президента есть полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия.

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Франция Эммануэль Макрон
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