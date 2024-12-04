Во Франции правительство отправили в отставку: почему и что будет дальше

За вынесение вотума недоверия проголосовал 331 депутат Национального собрания (нижняя палата парламента). Всего для такого решения было необходимо 289 голосов.

Как пишет издание, это первый случай вынесения вотума недоверия правительству с 1962 года.

Почему правительство Франции отправили в отставку

Короткая каденция Мишеля Барнье в качестве премьер-министра (он пробыл на посту лишь три месяца - менее любого другого премьера Франции с 1958 года) была изначально обусловлена итогами летних досрочных парламентских выборов.

По итогам партия Эмманюэля Макрона "Вместе за республику" вместе с союзниками не смогла получить большинства в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента. Пропрезидентские силы смогли взять лишь 211 из 577 мест. Поэтому кабинет министров Барнье изначально был правительством меньшинства.

Поскольку Макрон отказался назначать премьер-министра от левых партий, занявших первое место на выборах, судьба правительства Барнье оказалась полностью в руках праворадикалов из "Национального объединения" Марин Ле Пен. С этим учетом и была выбрана сама кандидатура консерватора Барнье, чьи взгляды по ряду вопросов близки к позициям Ле Пен.

Но эта конструкция смогла продержаться менее трех месяцев. Камнем преткновения стали инициативы Барнье по сокращению бюджетного дефицита, росту налогов и сокращению расходов. Против этого ожидаемо выступили левые силы в парламенте, к которым присоединились и ультраправые. Барнье пошел на ряд уступок, но Ле Пен выдвигала новые требования, в том числе проведение ежегодной индексации пенсий, от чего глава правительства категорически отказался.

Его попытка провести решение в обход парламента (французское законодательство предоставляет такую возможность) и стала поводом для голосования за вотум недоверия правительству, что автоматически приводит к его отставке.

Что будет после отставки правительства

Во французской системе власти президент может назначить главу правительства самостоятельно, для этого не требуется голосование в парламенте. В то же время, Национальная ассамблея большинством голосов может отправить это правительство в отставку.

При отсутствии своего большинства в парламенте Макрону будет очень сложно найти кандидата в премьеры, который согласится занять эту должность в таких условиях, с риском в любой момент быть уволенным. Кандидатуру самого Барнье Макрон тоже искал долго – между выборами и назначением премьера прошло почти два месяца. Таким образом, скорее всего, в обозримом будущем Барнье и его министры останутся в роли исполняющих обязанности.

Выходом из ситуации теоретически могли бы стать еще одни досрочные выборы, по итогам которых удалось бы сформировать более устойчивую конструкцию власти. Но поскольку Макрон уже досрочно распустил парламент этим летом, согласно конституции, он не сможет еще раз пойти на этот шаг до лета-2025.

Таким образом, праворадикалы Ле Пен могут фактически взять всю исполнительную власть в стране в заложники - как только Макрон назначит нового премьера, совместно с левыми силами они сразу же будут отправлять его в отставку.

Потенциально в этом и может состоять стратегия Ле Пен, главная цель которой - занять президентский пост. Она может поддерживать в стране политический хаос, подталкивая Макрона к последнему возможному выходу из тупика - досрочному уходу с поста (следующие президентские выборы во Франции запланированы аж на 2027 год). И такие призывы уже звучат в праворадикальной и леворадикальной среде. Впрочем, Макрон четко заявил, что намерен доработать свою каденцию до конца.

Объявить Макрону импичмент, что оппозиция уже пыталась сделать этой осенью, также нереально. Процедура импичмента во Франции очень сложная и многоэтапная, но главное - для этого потребуется две трети голосов депутатов и сенаторов, которых у левых и праворадикалов не набирается.

Впрочем, хронический политический кризис во Франции - не единственный возможный сценарий. Если социологические опросы покажут Ле Пен, что искусственное создание хаоса в стране не добавляет ей популярности, а наоборот, бьет по рейтингам, она может занять более конструктивную позицию и не будет отправлять в отставку каждое следующее правительство.

Или же Макрон все-таки сможет найти общий язык с левыми силами и назначить премьера, который может опираться в том числе и на них - тогда у Ле Пен с союзниками не хватит голосов за вотумы недоверия.

В любом случае, французское государство сможет работать по временному бюджету и далее выполнять свои обязательства, в том числе и внешние, перед Украиной. Но если политический кризис во Франции затянется, президенту Макрону априори придется уделять больше времени внутренним делам, чем внешней политике, в том числе поддержке Украины.