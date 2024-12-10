ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Макрон пообіцяв призначити нового прем'єра протягом 48 годин, - ЗМІ

Париж, Вівторок 10 грудня 2024 22:59
UA EN RU
Макрон пообіцяв призначити нового прем'єра протягом 48 годин, - ЗМІ Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Франції нового прем'єр-міністра можуть призначити упродовж 48 годин. Відповідну обіцянку дав президент Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За даними видання, на зустрічі з керівниками парламентських партій Макрон пообіцяв не розпускати Національні збори (нижню палату парламенту) до закінчення терміну його повноважень у 2027 році.

Також він пообіцяв лідерам парламентських партій призначити прем’єра протягом двох діб. Після цього прем'єр проведе з лідерами партій переговори щодо формування уряду.

Джерело ЗМІ повідомило, що президент також відзначив "одностайність політичних сил більше не залежати від "Національного об'єднання" - праворадикальної партії, лідером якої є Марін Ле Пен.

Відставка уряду у Франції

Нагадаємо, 4 грудня Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Таке рішення спричинило відставку всіх міністрів.

Тепер Макрон шукає нову кандидатуру на посаду прем'єра, яка б задовольнила більшість парламентаріїв.

У Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України