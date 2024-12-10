Макрон пообіцяв призначити нового прем'єра протягом 48 годин, - ЗМІ
У Франції нового прем'єр-міністра можуть призначити упродовж 48 годин. Відповідну обіцянку дав президент Еммануель Макрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
За даними видання, на зустрічі з керівниками парламентських партій Макрон пообіцяв не розпускати Національні збори (нижню палату парламенту) до закінчення терміну його повноважень у 2027 році.
Також він пообіцяв лідерам парламентських партій призначити прем’єра протягом двох діб. Після цього прем'єр проведе з лідерами партій переговори щодо формування уряду.
Джерело ЗМІ повідомило, що президент також відзначив "одностайність політичних сил більше не залежати від "Національного об'єднання" - праворадикальної партії, лідером якої є Марін Ле Пен.
Відставка уряду у Франції
Нагадаємо, 4 грудня Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Таке рішення спричинило відставку всіх міністрів.
Тепер Макрон шукає нову кандидатуру на посаду прем'єра, яка б задовольнила більшість парламентаріїв.
У Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.