Макрон підтримав будівництво "Північного потоку-2"

Фото: Північний потік-2 (nord-stream2)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує позицію канцлера ФРН Ангели Меркель щодо газопроводу "Північний потік-2". Вона своєю чергою підтримує завершення будівництва.

Про це Макрон заявив на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з німецьким лідером.

За його словами, пріоритетами Франції і Німеччини в Європі є забезпечення політики енергетичного переходу.

"З цієї теми ми координуємо наші підходи з Ангелою Меркель", - сказав Макрон.



Також французький глава виступив за формування європейської енергетичної стратегії, яка "повинна зміцнювати суверенітет і енергопостачання Європи".

Нагадаємо, голова комітету Бундестагу ФРН у міжнародних справах Норберт Ретген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією і США необхідно розвіяти побоювання, що проєкт буде використаний як геополітичну зброю проти країн Східної Європи.

Також голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет, який є потенційним наступником Ангели Меркель, знову висловився про "Північний потік-2". Він не вважає ситуацію з Олексієм Навальним підставою для відмови від газопроводу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Державному департаменті США заявили про намір ввести санкції проти всіх учасників проекту "Північний потік-2" після його будівництва або сертифікації.