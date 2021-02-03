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У США розповіли, коли ухвалять рішення щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Вашингтон, Середа 03 лютого 2021 22:11
У США розповіли, коли ухвалять рішення щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитро Левицький

У Державному департаменті США розповіли, коли Вашингтон вирішить, що робити з російським газопроводом "Північний потік-2". Рішення планують ухвалити після завершення його будівництва.

Про це йшлося на брифінгу офіційного представника Держдепу США.

"США ухвалять рішення щодо санкцій проти "Північного потоку-2" після завершення його будівництва або сертифікації", - сказав він.

Нагадаємо, вчора німецька газета Handelsblatt заявила, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2". Однак це рішення ухвалять з урахуванням інтересів України.

Як писало РБК-Україна, що міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде добудований, хоч для цього потрібно пройти деякі труднощі.

Крім того, до цього в Білому домі заявляли, що Байден вважає газопровід "Північний потік-2" поганим для Європи та планує переглянути санкції.

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