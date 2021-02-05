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Макрон поддержал строительство "Северного потока-2"

Франция, Пятница 05 февраля 2021 23:40
Макрон поддержал строительство "Северного потока-2"
Фото: Северный поток-2 (nord-stream2)
Автор: Даша Харченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по газопроводу "Северный поток-2". Она в свою очередь поддерживает завершение строительства.

Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с немецким лидером.

По его словам, приоритетами Франции и Германии в Европе являются обеспечение политики энергетического перехода.

"По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель", - сказал Макрон.

Также французский глава выступил за формирование европейской энергетической стратегии, которая "должна укрепить суверенитет и энергоснабжение Европы".

Напомним, глава комитета Бундестага ФРГ по международным делам Норберт Рётген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Вместе с ЕС, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

Также глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель, вновь высказался о "Северном потоке-2". Он не считает ситуацию с Алексеем Навальным основанием для отказа от газопровода.

Как сообщало РБК-Украина, в Государственном департаменте США заявили о намерении ввести санкции против всех участников проекта "Северный поток-2" после его строительства или сертификации.

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Новости Украины В мире Российская ФедерацияАнгела МеркельСеверный поток-2Эммануэль Макрон

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