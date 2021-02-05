Глава партії Меркель: справа Навального - не підстава для скасування "Північного потоку-2"

Фото: Армін Лашет (ga.de)

Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет, який є потенційним наступником Ангели Меркель, знову висловився про "Північний потік-2". Він не вважає ситуацію з Олексієм Навальним підставою для відмови від газопроводу.

Про це йдеться в інтерв'ю німецького політика для агентства Reuters.

За словами Лашета, у дипломатії важливі не тільки цінності, але й інтереси.

"Протягом 50 років, навіть в агресивні часи "холодної війни", Німеччина купувала газ в Радянського Союзу, а тепер в Росії. Уряд Німеччини прямує правильним курсом", - сказав він.

Політик зазначив, що критикує отруєння Навального та його ув'язнення, а також підтримує санкції Євросоюзу проти Росії через ситуацію в Україні, але будівництво "Північного потоку-2" потрібно завершити.

"Ми маємо гарантувати геополітичні інтереси України та забезпечити постачання енергоносіїв через цей приватний проект", - наголосив Лашет.

Нагадаємо, до цього Лашет говорив, що підтримує офіційну позиції Берліна щодо "Північного потоку-2" та Навального. За його словами, проект є економічним, але з політичною складовою.

Також РБК-Україна писало, що німецька опозиція закликала Берлін відмовитися від "Північного потоку-2", оскільки "це газопровід Путіна".