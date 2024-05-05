Макрон планирует давить на Си Цзиньпина в вопросах торговли и войны в Украине, - Reuters

Во время визита лидера Китая Си Цзиньпина в Париж в это воскресенье французский президент Эммануэль Макрон намерен давить на китайского коллегу, чтобы Пекин снизил торговый дисбаланс, и попытается убедить использовать свое влияние на Москву из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что ни по одному из этих вопросов не будет легко добиться успеха во время двухдневного пребывания Си Цзиньпина во Франции, куда он совершил визит на фоне растущего торгового напряжения между Европой и КНР.

Париж поддерживает расследование Европейского союза по экспорту китайских электромобилей, при этом еще в январе Пекин начал расследование в отношении импорта французского коньяка. Этот шаг со стороны Китая обозреватели объясняют "местой" из-за растущего количества расследований ЕС.

"Мы должны продолжать настаивать на том, чтобы китайские власти предоставили нам больше гарантий по вопросам торговли", - сказал советник Елисейского дворца перед визитом Си Цзиньпина.

Также Франция стремится побуждать Китай оказать давление на Москву, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины.

Однако сейчас достигнут незначительный прогресс, кроме решения Си Цзиньпина впервые позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому вскоре после визита Макрона в Пекин в прошлом году, говорится в публикации.

"Китай является одним из главных партнеров России, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги влияния, которые он имеет на Москву, чтобы изменить расчеты России и способствовать разрешению конфликта", - сказал тот же советник Елисейского дворца.

Французский дипломатический источник заявил, что если китайцы стремятся углубить отношения с европейскими партнерами - очень важно, чтобы "они услышали нашу точку зрения и начали воспринимать ее серьезно".

Визит Си Цзиньпина в Европу и планы Макрона

Отметим, лидер Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за 5 лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.

Этот визит продлится с 5-10 мая и охватит Францию, Сербию и Венгрию.

В конце апреля Bloomberg писало, что французский президент Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина для завершения войны против Украины.

Добавим, на днях Politico сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" в Париже - за несколько дней до приезда во Францию главы Китая Си Цзиньпина.