Макрон планує тиснути на Сі Цзіньпіна в питаннях торгівлі та війни в Україні, - Reuters

Під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Парижа цієї неділі французський президент Емануель Макрон має намір тиснути на китайського колегу, щоб Пекін зменшив торговельний дисбаланс, і спробує переконати використати свій вплив на Москву через війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очікується, що по жодному з цих питань не буде легко досягнути успіху під час дводенного перебування Сі Цзіньпіна у Франції, куди він здійснив візит на тлі зростаючої торгової напруги між Європою та КНР.

Так, Париж підтримує розслідування Європейського союзу щодо експорту китайських електромобілів, при цьому ще у січні Пекін розпочав розслідування стосовно імпорту французького коньяку. Цей крок з боку Китаю оглядачі пояснюють "помстою" через зростаючу кількість розслідувань ЄС.

"Ми повинні продовжувати наполягати на тому, щоб китайська влада надала нам більше гарантій з питань торгівлі", - сказав радник Єлисейського палацу перед візитом Сі Цзіньпіна.

Також Франція прагне спонукати Китай чинити тиск на Москву, щоб вона припинила військову агресію проти України.

Проте наразі досягнуто незначного прогресу, окрім рішення Сі Цзіньпіна вперше зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському невдовзі після візиту Макрона до Пекіна минулого року, йдеться в публікації.

"Китай є одним із головних партнерів Росії, наша мета полягає в тому, щоб використати важелі впливу, які він має на Москву, щоб змінити розрахунки Росії та сприяти вирішенню конфлікту", - сказав той же радник Єлисейського палацу.

Французьке дипломатичне джерело заявило, що якщо китайці прагнуть поглибити відносини з європейськими партнерами - дуже важливо, щоб "вони почули нашу точку зору і почали сприймати її серйозно".

Візит Сі Цзіньпіна до Європи та плани Макрона

Зауважимо, лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Європу вперше приблизно за 5 років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, включно з торгівлею, звинуваченнями в шпигунстві та підтримкою Пекіном Росії.

Цей візит триватиме з 5-10 травня, і охопить Францію, Сербію та Угорщину.

Наприкінці квітня Bloomberg писало, що французький президент Емануель Макрон хоче переконати Сі Цзіньпіна вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна для завершення війни проти України.

Додамо, днями Politico повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та Макрон проведуть "таємну вечерю" в Парижі - за кілька днів до приїзду до Франції глави Китаю Сі Цзіньпіна.