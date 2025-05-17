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Макрон после удара РФ по автобусу: Трамп ответит на "цинизм" Путина

Суббота 17 мая 2025 17:36
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Макрон после удара РФ по автобусу: Трамп ответит на "цинизм" Путина Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп отреагирует на сегодняшний удар РФ по эвакуационному автобусу в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

В ходе комментария сегодняшней атаки, Макрон фактически назвал инцидент "цинизмом Путина".

"Столкнувшись с цинизмом (главы Кремля Владимира Путина - ред.), я верю, я даже уверен, что президент Трамп, обеспокоенный репутаций Соединенных Штатов Америки, отреагирует. Американский народ избрал президента. Он прибыл с благотворительной целью: заключить мир, и он сказал, что привлечет всех к достижению мира", - заявил Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Удар РФ по автобусу в Сумской области

Напомним, сегодня утром стало известно, что российский дрон-камикадзе "Ланцет" ударил по эвакуационному микроавтобусу в Сумской области, который вывозил мирных жителей из Белополья.

В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали. Большинство жертв - женщины пожилого возраста.

Позже в Сумской ОВА заявили, что власти решили изменить маршруты пассажирского транспорта и сейчас работают над новыми безопасными направлениями совместно с военными.

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Война в Украине Сумская область Эммануэль Макрон Дональд Трамп Владимир Путин
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