Количество пострадавших в результате удара РФ по автобусу в Сумской области возросло

Количество пострадавших в результате удара РФ по автобусу вблизи Белополья Сумской области возросло. Ранения получили семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что семь человек пострадали. Они находятся в больнице, у раненых ожоги, переломы и контузии. Как отметил глава государства, россияне убили семью в Сумской области - отец, мать и дочь погибли от удара В Сумской области с 17 по 19 мая объявили траур по погибшим в результате циничной атаки российских оккупантов.

В результате атаки врага погибли девять человек. Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар.

Удар по автобусу

Утром 17 мая вблизи Белополья Сумской области российский дрон атаковал автобус - девять человек погибли.

Глава Белопольской общины сообщил, что люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья. По его словам, личности некоторых погибших еще устанавливают, большинство жертв - пожилые женщины.

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