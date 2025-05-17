Количество пострадавших в результате удара РФ по автобусу в Сумской области возросло
Количество пострадавших в результате удара РФ по автобусу вблизи Белополья Сумской области возросло. Ранения получили семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В результате атаки врага погибли девять человек. Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что семь человек пострадали. Они находятся в больнице, у раненых ожоги, переломы и контузии. Как отметил глава государства, россияне убили семью в Сумской области - отец, мать и дочь погибли от удара
В Сумской области с 17 по 19 мая объявили траур по погибшим в результате циничной атаки российских оккупантов.
Удар по автобусу
Утром 17 мая вблизи Белополья Сумской области российский дрон атаковал автобус - девять человек погибли.
Глава Белопольской общины сообщил, что люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья. По его словам, личности некоторых погибших еще устанавливают, большинство жертв - пожилые женщины.
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