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Количество пострадавших в результате удара РФ по автобусу в Сумской области возросло

Белополье, Суббота 17 мая 2025 11:45
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Количество пострадавших в результате удара РФ по автобусу в Сумской области возросло Фото: количество пострадавших в Сумской области возросло до 7 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате удара РФ по автобусу вблизи Белополья Сумской области возросло. Ранения получили семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки врага погибли девять человек. Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что семь человек пострадали. Они находятся в больнице, у раненых ожоги, переломы и контузии. Как отметил глава государства, россияне убили семью в Сумской области - отец, мать и дочь погибли от удара

В Сумской области с 17 по 19 мая объявили траур по погибшим в результате циничной атаки российских оккупантов.

Удар по автобусу

Утром 17 мая вблизи Белополья Сумской области российский дрон атаковал автобус - девять человек погибли.

Глава Белопольской общины сообщил, что люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья. По его словам, личности некоторых погибших еще устанавливают, большинство жертв - пожилые женщины.

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