Макрон після удару РФ по автобусу: Трамп відповість на "цинізм" Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його американський колега Дональд Трамп відреагує на сьогоднішній удар РФ по евакуаційному автобусу в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

"Зіткнувшись із цинізмом (глави Кремля Володимира Путіна - ред.), я вірю, я навіть упевнений, що президент Трамп, стурбований репутацією Сполучених Штатів Америки, відреагує. Американський народ обрав президента. Він прибув із благодійною метою: укласти мир, і він сказав, що залучить усіх до досягнення миру", - заявив Макрон під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Під час коментаря сьогоднішньої атаки, Макрон фактично назвав інцидент "цинізмом Путіна".

Удар РФ по автобусу в Сумській області

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що російський дрон-камікадзе "Ланцет" вдарив по евакуаційному мікроавтобусу на Сумщині, який вивозив мирних мешканців із Білопілля.

Унаслідок атаки 9 людей загинули, ще 7 постраждали. Більшість жертв - жінки похилого віку.

Пізніше в Сумській ОВА заявили, що влада вирішила змінити маршрути пасажирського транспорту і зараз працює над новими безпечними напрямками спільно з військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.