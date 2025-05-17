Сумская ОВА изменит маршруты после удара по автобусу в Белополье: детали

После атаки на автобус в Белополье на Сумщине решили изменить маршруты пассажирского транспорта. Власти работают над новыми безопасными направлениями совместно с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

Сейчас прорабатываются конкретные предложения по корректировке или временному переносу отдельных маршрутов.

Он подчеркнул, что несмотря на важность дорожного сообщения для жизни граждан, враг продолжает цинично атаковать гражданских, поэтому главным приоритетом является сохранение жизней.

Начальник Сумской ОГА Олег Григоров поручил профильным службам и военному командованию срочно разработать новые безопасные маршруты для пассажирского транспорта в области.

Атака на Белополье

Утром 17 мая российские военные атаковали пассажирский автобус вблизи Белополья Сумской области.

По предварительным данным, транспортное средство следовало с эвакуационной миссией - в нем находились гражданские жители, которые выезжали из прифронтового населенного пункта.

По словам главы Белопольской громады, большинство погибших - женщины пенсионного возраста. Личности нескольких пассажиров сейчас устанавливают.

На месте трагедии работают следователи и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия удара дрона, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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