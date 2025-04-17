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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Макрон после консультации с Зеленским обсудит Украину с Рубио и Уиткоффом

Фото: Макрон, Рубио и Уиткофф встретились в Париже (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Они планируют обсудить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian.

Макрон принял Рубио и Уиткоффа, которые находятся с визитом в Париже, в Елисейском дворце. Также на встрече присутствовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Сообщается, что Макрон, Рубио и Уиткофф собираются сегодня провести переговоры по Украине. Встреча происходит после переговоров делегации Украины с представителями "коалиции решительных".

Как отмечают СМИ, Эммануэль Макрон перед встречей с высокопоставленными чиновниками США говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чиновники Трампа в Париже

Государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне в Украине Стив Уиткофф прибыли в Париж 16 апреля. Их визит продлится до 18 апреля.

Как сообщали ранее в Госдепе, цель визита высокопоставленных чиновников США - переговоры с европейскими партнерами по Украине, а также американские интересы.

Стоит добавить, что на прошлой неделе Уиткофф был в России с визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

 

 

Украина проводит переговоры во Франции

Сегодня в Париж также прибыла украинская делегация - руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Известно, что представители Украины уже провели переговоры с членами "коалиции решительных" - представителями Франции, Великобритании и Германии. Главными темами встречи были перемирие и гарантии безопасности.

Ожидается, что делегация Украины также встретится с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаЭммануэль МакронМирные переговорыМарко РубиоСтив Уиткофф