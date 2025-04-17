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Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на переговоры: с кем встретятся

Париж, Четверг 17 апреля 2025 09:49
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Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на переговоры: с кем встретятся Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская делегация прибыла в Париж для переговоров с партнерами. В столицу Франции приехали руководитель ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями стран "коалиции решительных". По словам Ермака, речь идет о представителях Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции с визитом.

"Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул руководитель ОП.

Темы переговоров

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что встречи в Париже станут продолжением консультаций по достижению устойчивого мира в Украине.

МИД сообщает, что стороны обсудят пути достижения полного прекращения огня, привлечения военного контингента с целью обеспечения мира и обеспечения безопасности Украины.

Рубио и Уиткофф во Франции

Напомним, что во Франции с визитом находятся двое высокопоставленных чиновников США - государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне в Украине Стив Уиткофф.

Как сообщали ранее в Госдепе, американские чиновники пробудут в Париже с 16 по 18 апреля. Цель визита Рубио и Уиткоффа - переговоры с европейскими партнерами по завершению войны в Украине. Госсекретарь также обсудит во Франции американские интересы.

По данным СМИ, сегодня, 17 апреля, государственный секретарь США Марко Рубио встретится со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

Стоит добавить, что на прошлой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Их встреча длилась почти пять часов и касалась непосредственно и Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

"Коалиция решительных"

Великобритания и Франция возглавили усилия Европы по обеспечению мира в Украине после завершения войны. В рамках этой инициативы была создана "коалиция решительных", цель которой собрать страны, готовые направить военных в Украину или предоставить другую помощь для обеспечения мира.

В Париже 27 марта состоялся саммит "коалиции решительных". По результатам саммита президент Франции Эммануэль Макрон предложил после окончания войны направить в Украину так называемые "силы сдерживания".

Сейчас идет разработка плана в рамках этой инициативы. Также Макрон отмечал, что партнеры представят план по мониторингу за соблюдением возможного перемирия между РФ и Украиной

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Франция Соединенные Штаты Америки Украина Париж Андрей Ермак Рустем Умеров Мирные переговоры Марко Рубио Стив Уиткофф
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