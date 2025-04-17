Макрон після консультації з Зеленським обговорить Україну з Рубіо та Віткоффом

Макрон прийняв Рубіо та Віткоффа, які перебувають з візитом у Парижі, в Єлисейському палаці. Також на зустрічі був присутній міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Повідомляється, що Макрон, Рубіо та Віткофф збираються сьогодні провести переговори щодо України. Зустріч відбувається після переговорів делегації України з представниками "коаліції рішучих".

Як зазначають ЗМІ, Еммануель Макрон перед зустрічі з високопосадовцями США говорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Посадовці Трампа у Парижі

Державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з Близького Сходу і учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф прибули до Парижу 16 квітня. Їх візит триватиме до 18 квітня.

Як повідомляли раніше у Держдепі, мета візиту високопосадовців США - переговори з європейськими партнерами щодо України, а також американські інтереси.

Варто додати, що минулого тижня Віткофф був у Росії з візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.