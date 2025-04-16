Госдеп подтвердил: Рубио и Уиткофф в Париже для переговоров по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф три дня в Париже будут обсуждать, как положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США .

В Госдепе официально подтвердили поездку двух высокопоставленных чиновников во Францию на этой неделе. Американские чиновники пробудут в Париже с 16 по 18 апреля.

Ведомство отметило, что цель визита Рубио и Уиткоффа - переговоры с европейскими партнерами по продвижению плана президента США Дональда Трампа, который имеет целью "положить конец войне между Россией и Украиной и остановить кровопролитие".

Однако госсекретарь США будет говорить с представителями европейских стран не только об Украине, но и об американских интересах.

"Во время пребывания в Париже (Рубио - ред.) также обсудит пути продвижения общих интересов в регионе", - добавили в Госдепе.

Визит представителей США в Париж

Добавим, что ранее о запланированном визите Рубио и Уиткоффа в Париж написало Politico.

Издание, ссылаясь на собственные источники, отмечало, что Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Далее Рубио намерен отправиться в Африку.

Один из американских чиновников рассказал изданию, что встречи во Франции станут ключевыми после недавнего визита Виткоффа в Москву. А в Белом доме, мол, заявили, что эта встреча была "еще одним шагом в переговорном процессе", несмотря на "разочарование" Трампа из-за отсутствия прогресса.