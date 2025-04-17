Переговоры Украины с представителями "коалиции решительных" в Париже: первые подробности

Украинская делегация провела встречу с представителями стран "коалиции решительных" в Париже. Главные темы переговоров - перемирие и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Встреча прошла в Елисейском дворце. Украину на встрече представляли - руководитель ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

На переговорах от "коалиции решительных" были представители Великобритании, Германии и Франции, а именно:

дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн,

советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл,

советник по вопросам национальной безопасности канцлера Германии Йенс Пльотнер.

Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, на переговорах стороны обсудили, в частности, прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.

"Мы обменялись мнениями о дальнейших шагах для достижения справедливого и устойчивого мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента, а также развития эффективной архитектуры безопасности для Украины", - уточнил Ермак.



Фото: Ермак, Сибига и Умеров встретились с представителями "коалиции решительных" (t.me/ermaka2022)



Руководитель Офиса президент назвал встречу в Париже "очень содержательным разговором".

Министр обороны Рустем Умеров после встречи подчеркнул, что работа над гарантиями безопасности вместе с партнерами продолжается. По его словам, приоритет Украины - результат, который будет гарантировать надежный мир.

Фото: Украина и "коалиция решительных" обсудили перемирие и гарантии безопасности (facebook.com/rustemumerov.ua)