Макрон поддержал Зеленского: никакого диалога с РФ под бомбежкой

Перемирие между Украиной и РФ

Вчера, 10 мая, в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров - президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска.

Лидеры после заседания позвонили президенту США Дональду Трампу, после чего Украина заявила о готовности к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

От России ожидают ответ по перемирию. Но европейские лидеры подтвердили готовность усилить санкции в случае отказа РФ.

Впрочем, российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал эту инициативу. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая - без предварительных условий. В России уточнили, что хотят переговоров с позиции 2022 года и учета ситуации "земли".

Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова встречаться, но когда Москва согласится на прекращение огня.

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